Wenningboukorporaasje: Cv-tsjettels yn hierhuzen binne feilich

Wenningboukorporaasje Wonen Noordwest Friesland hat begryp foar de situaasje fan de Rypster famylje, mar seit dat de tsjettels feilich binne. As der wat mei de cv-ynstallaasje oan 'e hân is, dan wurdt der in monteur stjoerd om de problemen op te lossen. Foar Wonen Noordwest Friesland docht Feenstra sûnt 2016 it ûnderhâld.

Underhâld

Monteurs fan Feenstra hawwe de ôfrûne trije jier ferskate kearen yn Dronryp west foar regulier ûnderhâld, mar ek foar de waarmtewikselder. Dy waard yn maart dit jier noch ferfongen om't de skuorkes yn de isolaasje oantroffen waarden.

De wenningboukorporaasje sil mei de bewenners om tafel om te sjen wat se foar harren dwaan kinne.