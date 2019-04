Boargemaster fan Ljouwert mei kafee net in moanne slute

Neffens boargemaster Crone hat it kafee net genôch dien om wat oan dy sprekkoaren te dwaan. Dêrom woe er de saak slute. Het Gouden Pilsje hat dêrop beswier makke by de gemeente en de foarsjenningenrjochter ek om in útspraak frege, omdat it kafee der finansjeel slim fan te lijen hawwe soe.

Ienmalich probleem

De rjochter seit dat de boargemaster wol it foech hie om it kafee te sluten, mar fûn de sluting yn dit gefal net reedlik. In sluting is bedoeld om in ein te meitsjen oan de fersteuring fan de iepenbiere oarder en feiligens. Omdat it hjir mar om in ienmalich probleem giet, hoecht it kafee net in moanne ticht, seit de rjochter.

De boargemaster hat by syn beslút it kafee te sluten meiwage litten dat der yn septimber ferline jier ek in ynsidint west hat. Mar de rjochter fûn dat gjin reden om no op te treden. Crone ferwyt it kafee ek dat it neat dien hat om in ein te meitsjen oan it gedrach fan de AZ-supporters. De rjochter wiisde der yn syn oardiel op dat de útbater krekt gjin aksje ûndernaam hat om de situaasje net noch slimmer te meitsjen. Meiwurkers fan de tsjinst Toezicht en Handhaving hawwe ek net optreden, om harren eigen feilichheid net yn gefaar te bringen.

Beswierproseduere

It oardiel fan de foarsjenningenrjochter jildt oant de boargemaster in útspraak docht yn de beswierproseduere tsjin de gemeente. As de boargemaster beslút dat it kafee dochs ticht moat, hawwe de utbaters it oan tiid om it opnij foar de rjochter te bringen.