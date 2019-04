Ljouwert en Fryske Waadeilannen skoare goed op iepenbier ferfier

It busferfier yn Noard- en Súdwest-Fryslân giet fan in 7,7 nei in 7,8. Súdeast-Fryslân giet fan in 7,6 nei in 7,8. De treintsjinsten yn Fryslân bliuwe, nei de stiging fan de ôfrûne jierren, op itselde nivo en wurde wurdearre mei in 7,7.

Yn de algemiene top 3 fan 2018 stiet it stedsferfier fan Ljouwert (8,2) op it tredde plak en de Fryske Waadeilannen (8,4) stean op it twadde plak. As earste is einige Rotterdam-Dordrecht en Drechtsteden, mei in 8,5.

Yn de kategory 'bêste stedsferfier' hat it busferfier fan Ljouwert it earste plak ferovere. Op it twadde en tredde plak stean de bussen fan Den Haag en Lelystad.