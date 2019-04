Cambuur striidber: "We moeten Utrecht bij de strot pakken en doorknijpen"

"Het gaat maar om één ding: Winnen! Wij moeten Utrecht bij de strot pakken en doorknijpen. Werken aan het doelsaldo? Dat is een romantisch verhaal. Als je met die gedachte het veld in gaat, kun je tegen jezelf gaan spelen. Als de wedstrijd het toelaat dan kan het, maar het is een bijkomstigheid".

By Cambuur kin oanfierder Robbert Schilder net spylje. Hy hat in ankelblessuere. It liket derop dat Schilder net lang blessearre wêze sil. De sintrale ferdigener hat te hearren krigen dat Cambuur syn kontrakt net ferlinge sil en is dus dwaande mei syn lêste wedstriden foar de Ljouwerter klup.