Iepen Mienskipsfûns-subsydzje foar tweintich projekten yn Noardeast-Fryslân

Ien fan de projekten is Tûk; in elektryske auto dy't ynwenners fan De Trynwâlden mei-inoar brûke kinne. Foar Tûk is 35.000 euro beskikber út it Mienskipsfûns.

Der giet ek jild nei projekten lykas buerthuzen, ferbouwings, en sinnepanielen.

Leefberens

Der kin yn 2019 noch op twa mominten subsydzje út it fûns oanfrege wurde (fan 23 april oant en mei 17 maaie en fan 16 septimber oant en mei 11 oktober). Betingst is altyd dat it projekt bydraacht oan it ferbetterjen fan de leefberens.