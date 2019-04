Rients Westra filme it libben fan mysterieuze seedykster Auke de Jong

De moaiste opnamen dy't Westra makke hat, wiene fan in tal seedyksters. Ald fiskers dy't op de seedyk wennen, mei yn it bysûnder 'âlde Auke de Jong'. Hy wenne allinnich yn in lyts húske mei in stikken en lekkend dak oan de seedyk. Auke bemuoide him net mei de wrâld om him hinne. Hy woe net mei de minsken prate, útsein mei Rients.

"Ik filme altyd dat er by de seedyk op gie. Hy fûn it moai om de see en it lân yn ien blik te sjen", fertelt Westra. "En wat koe dy man prate, dat hie gjinien tocht. As der bygelyks fleantugen oerfleagen as hy bûtendoar stie, dan begûn er op se te flokken. Ik koe dat spitigernôch net fêstlizze, want wy hienen noch gjin lûd by de film."