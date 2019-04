Ljouwerter skilder yn de lear by ferneamde Amerikaanske keunstner

It giet om in soarte fan staazje dus. "We zijn echt aan het schilderen, met ouderwetse technieken. Het is eigenlijk ook geen graffiti, want de spuitbus wordt niet gebruikt. Het is heel goed naar waarnemingen schilderen, goed kijken, veel kleuren mengen, overgangen. Het is technisch heel interessant."

As Van Tuinen wer yn Nederlân is, sil er oan de slach mei in graffityprojekt yn Aldeboarn. "Voor een grote brug waarbij streetart, graffiti en trompe l'oeil aan bod zullen komen." Hy hoopt syn nije ûnderfining dan tapasse te kinnen.