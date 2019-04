Kollum: "Belizzing"

Dit is watst dwaan moatst. Nim in abonnemint op de nijsbrieven fan Mojo, de konsertorganisator. Mojo Concerts is de partij achter North Sea Jazz, Lowlands, Parkpop, Bospop, Down the Rabbit Hole, Pinkpop en ek it nije Eilân op Skylge. Yn it koart: alle grutte muzykfestivals binne yn hannen fan Mojo. Abonnearje dy yn elk gefal op de nijsbrieven fan de grutte trije: North Sea Jazz, Pinkpop en Lowlands.

Negearje alles wat yn dy nijsbrieven stiet, útsein de oankundiging fan wannear ast kaarten keapje kinst foar de festivals. Dy datum moatst mei reade pinne op dyn kalinder skriuwe, of mei trije alerts yn dyn digitale aginda sette. Op dy dei en dy krekte tiid moatst thús wêze, direkt jild beskikber ha om te ynvestearjen, alles klear hawwe om in iDeal-betelling dwaan te kinnen en fansels in rappe kompjûter mei ynternet ha.