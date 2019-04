Girlsday moat famkes waarm meitsje foar karriêre yn de technyk

It is tongersdei Girlsday by de hightech- en ICT-bedriuwen. Mear as 400 famkes fan 10 oant 15 jier út Fryslân en Drinte komme dit jier yn 'e kunde mei de bedriuwen fan it ynnovaasjekluster Drachten. Yn Fryslân krije sy in spesjaal programma by Philips en BD en yn Drinte is der ek in tocht by grutte bedriuwen del.