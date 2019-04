Brângefaarlike cv's yn hierwenten; Rypster famylje op 'e syk nei oplossing

"De cv wie finaal trochbaarnd. Doe bellen we Energiewacht. Dy kaam del en sei dat se op dat momint neat foar ús betsjutte koene. Dus dy man hat kontakt opnaam mei Wonen Zuidwest Friesland", fertelt Johannes Veldema. Dy feriening joech ynstallaasjebedriuw Feenstra de opdracht om in nije tsjettel te ynstallearjen. Dêr wie de fabrikant it lykwols net mei iens.

Dy stjoerde in monteur, dy't hielendal út Eindhoven komme moast. "De binnenwand wurdt waarm, dus we seine: we wolle der in mantel omhinne ha. Doe woe hy de âlde mantel der wer omhinne dwaan." Dat seagen de Veldema's net sitten, want de mantel wie trochbaarnd. "No hawwe we der in mantel omhinne krigen dy't net past."