In hiele optocht fan saakkundigen kaam woansdei oan it wurd yn de De Twadde Keamer oer it tema: Hoe kin in ramp as mei de MSC Zoe yn de takomst foarkaam wurde? Under oaren it Fryske Twadde Keamerlid Aukje de Vries fan de VVD en direkteur Lutz Jacobi fan de Waadferiening wiene oanwêzich.