Kampanje '11huisartsen' moat driigjend tekoart oan húsdokters oanpakke

Ferskate húsdokters fan binnen en bûten Fryslân hawwe woansdeitemiddei in tocht dien lâns húsdokterspraktiken. By de saneamde '11praktijkentocht' giene de húsdokters by praktiken del om te sjen oft se ek nei Fryslân komme wolle, om hjir by in praktyk te wurkjen of in praktyk oer te nimmen.

De organisaasje fan de tocht is entûsjast en bliid mei de opkomst. De provinsje hopet mei de kampanje foaral yn te spyljen op de mooglikheden dy't hjir binne foar húsdokters en foar harren faak heechoplate partners.