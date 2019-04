Ried fan Steat jout grien ljocht foar omstriden bou lúkse rekreaasjewenten

De tsjinstanners sizze dat der op it eilân folle mear ferlet is fan starters- en trochstreamwenten, mar de Ried fan Steat gie dêr net yn mei.

Yn de definitive útspraak wurdt fierder sein dat it plan fan ûntwikkeler Segesta prima past binnen it romtlik belied fan it eilân. Sa is it plan net yn striid mei de strange beskermingsregels foar it Waadgebiet. De wenten sille boud wurde by it Griene Strân by West-Skylge.