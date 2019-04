Olde Riekerink teloarsteld oer beëiniging gearwurking mei SC Hearrenfean

"Ben natuurlijk teleurgesteld in de beslissing van de club om onze samenwerking te beëindigen", lit Olde Riekerink witte. "Het is een turbulent jaar geweest waar wij als staf en spelersgroep de rust hebben weten te behouden en de tweede seizoenshelft langzaam terugkeerden naar de positie waar we hoorden te staan. De laatste 4 wedstrijden lagen niet in de lijn van de verwachtingen maar wij hebben een ploeg die steeds vanuit het niets wisten te herrijzen."

Olde Riekerink hie der it folste fertrouwen yn dat it noch goed komme soe mei de prestaasjes fan syn spilersgroep. "Ik had 100% het geloof dat wij de komende periode met wedstrijden tegen Groningen Heracles, VVV, FC Utrecht en uiteindelijk NAC de strijd aan konden gaan om aan het einde van het seizoen deel te nemen aan de play-offs. De club heeft nu een andere keuze gemaakt om dat niet met mij te bewerkstelligen wat voor mij uiteraard teleurstellend is."

"Ik wens SC Heerenveen en de supporters het allerbeste voor de toekomst", slút de fuotbaltrainer ôf.