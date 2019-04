Frits Barend: "Dit is één van de mooiste dagen van mijn leven"

It hiele doarp wist dat der joaden sieten op de pleats fan De Vries. Mar net ien sei der wat fan. Foar Bert Barend betsjútte it dat er gewoan de strjitte op koe en mei oare bern út it doarp boartsje. "En dat maakt het wat mij betreft zo bijzonder," sa seit broer Frits Barend. Hy is sels fan nei de oarloch, mar ek hy is it doarp noch altyd hiel tankber. "Ik ben me er heel erg van bewust dat ook ik er niet was geweest zonder Jelle, Jeltje en de rest van het dorp."

En dat datselde doarp no ek wer passe wol op it grêf fan it echtpear en oandacht besteget oan harren ferhaal is neffens Barend hiel bysûnder. Basisskoalle De Fluessen sil fan hjoed ôf it grêf ûnderhâlde. Mei in spesjale byienkomst op skoalle en yn tsjerke waard it grêf offisjeel oan skoalle oerdroegen. De Famylje Barend wie djip ûnder de yndruk. "Ik vind dit echt één van de mooiste dagen van mijn leven. Om te zien hoeveel warmte er in dit dorp is en hoe ze omgaan met dit verhaal. Ik vind het echt heel bijzonder."