Frysk sukses op wrâldkampioenskip colorguard

De sport is hiel grut yn de Feriene Steaten. Der wurdt les jûn yn de sport op High Schools en it Amearikaanske Dayton, dêr't de WK holden waard, wurdt wol sjoen as it Walhalla fan it colorguard. Oars as by bygelyks majorette, sitte der in stik mear sjo-eleminten yn. "De sjo wurdt dien mei in flagge, in sabel en in rifle. Dêr wurdt in goreografy by skreaun fan sa'n fiif oant sân minuten," seit Trea. "Ik tink dat it troch dy eleminten ek leuker is foar it publyk om it te sjen dan majorette," folt Jitske oan.