Sherida Spitse en Loes Geurts opnaam yn seleksje foar WK fuotbal

Wiegman is betiid mei it bekend meitsjen fan de seleksje. De offisjele list, mei 23 nammen en rêchnûmers, moast uterlik 24 maaie ynlevere wurde by it fuotbalbûn FIFA. Allinnich by in swiere blessuere mei der oant 24 oeren foar it begjin fan de earste WK-wedstriid in ferfanger oproppen wurde.

Nederlân spilet op it WK yn de pûl tsjin Nij-Seelân (11 juny), Kameroen (15 juny) en Kanada (20 juny).