Rêdingsplan skries: "Boeren zijn dief van eigen portemonnee als ze niet meedoen"

De bal leit, wat Winsemius oanbelanget, no by minister Carola Schouten. "Den Haag moet het voortouw nemen. Schouten moet de groepen bij elkaar brengen en wetgeving veranderen. Als er een goed verdienmodel ligt, moet het daarna in de provincies gebeuren. Dat is nog wel een hele klus."

Enoarme ferantwurdlikheid

Winsemius hat der wol fertrouwen yn. "Het draagvlak is behoorlijk groot", seit er. "De grutto is de nationale vogel. We zijn wel ver teruggevallen, maar 85% van alle grutto's wereldwijd broedt in Nederland. Dus we hebben een enorme verantwoordelijkheid."