Nederlânske iishockeyfroulju hast wrâldkampioen yn earste difyzje B nei winst op Letlân

Ien fan de Fryske spylsters is de 22-jierrige Hilda Huisman fan It Hearrenfean. Sy wie fannemoarn belangryk foar Nederlân. By in stân fan 1-1 makke Huisman de 2-1. Yn de lêste perioade makke Nederlân dien wurk en skoarde noch de 3-1.

Huisman spilet krekt as Esther de Jong foar de Unis Flyers. De 17-jierrige Esther de Jong komt ek fan It Hearrenfean. Nadia Zijlstra fan Ljouwert is de Fryske iishockeyster mei de measte ûnderfining. De goalie is belangryk foar Nederlân en promovearre earder al fan difyzje 2A nei 1B.