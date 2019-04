FIDEO: Mei op kontenerkontrôle yn de Rotterdamske haven

De kontrôle fan de Ynspeksje Leefomjouwing en Transport is de ôfrûne jierren ien kear earder dien. Yn 2010 kaam nei bûten dat der yn de helte fan alle gefallen wat net doogde. Oft dat dizze kear better wêze sil, is noch ûndúdlik. It byld is dat it better wurden is, mar om dat te kontrolearjen wurde no de ekstra kontrôles útfierd, sa seit de ynspeksje.