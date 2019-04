Anne van Dijk makket seizoen ôf as haadcoach by Aris

Van Dijk wie oant no ta assistint-coach fan Tony van den Bosch. Dy is fuortendaliks opstapt om as haadcoach by it Belgyske Okapi Aalstar oan de slach te gean. Van Dijk stiet sûnt tiisdei as haadcoach foar de groep en makket kommende sneon syn debút yn de thúswedstriid tsjin koprinner Leiden.