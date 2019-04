Provinsje liket doelstellingen sinne-enerzjy te heljen

De provinsje Fryslân liket goed op wei om de doelstellingen op it mêd fan sinne-enerzjy yn 2020 te heljen. Yn ús provinsje is ferline jier 278 megawatt oan sinne-enerzjy opwekke. Dat is hast it dûbelde fan it jier dêrfoar, doe't 148 megawatt produsearre waard.