Sukses mei touringcar-technyk: plysje pakt 128 appers yn it ferkear

Yn twa dagen tiid waarden 128 automobilisten op 'e bon slingere om't se de mobile telefoan fêst hiene. Dêrnjonken waarden nochris 23 boetes útdield foar fierstente te hurd riden. Mei-inoar krigen twahûndert minsken in bekeuring foar ferkearsoertredingen, wêrby't ien automobilist sels siet te blowen achter it stjoer.

It brûken fan in toerbus om ferkearsoertreders te pakken, is net nij. Sa wurdt it ek al yn oare parten fan it lân brûkt. Foar Noard-Nederlân wie it wol de earste kear. "Maar we gaan het vaker doen, met een bus of camper of een ander voertuig om het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer de kop in te drukken", fertelt Bouwdie Hovinga fan de ferkearsplysje. Earder hat de plysje al wol mei in camper op paad west om minsken te trappearjen.