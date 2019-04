Omrop TIP: iepenUP mei Dieuwertje Blok

In iepenUP kolleezje spesjaal foar bern. Dat is de opset fan it Frijheidskolleezje dat woansdei 10 april organisearre wurdt yn Ljouwert. It bernekolleezje fan iepenUP is ûnderdiel fan in grutte rige Frijheidskolleezjes dy't rûnom yn it lân hâlden wurde. Dat alles is fan 15.00 oere ôf ek te sjen Omropfryslan.nl, de Omrop-app en Facebook.