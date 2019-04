Fryske iishockeysters winne mei Nederlânsk team op WK

Nederlân is nei de tredde oerwinning noch sûnder punteferlies, krekt as Poalen, dat kommende freed de tsjinstanner is fan de Nederlanners.

Bûnscoach Joep Franke keas foar de Ljouwerter goalie Nadia Zijlstra. Sy spile in prima wedstriid en koe foar it earst dit toernoai de nul hâlde. Yn it nasjonale team sitte fierder noch Hilde Huisman en de 17-jierrige Esther de Jong, beiden fan de Flyers fan It Hearrenfean.

Esther de Jong hie in oandiel yn de 2-0, doe't se in assist joech op oanfierster Wielinga, dy't dêrtroch skoare koe.