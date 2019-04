Twa jier sel easke tsjin fertochten plofkreak De Lemmer

Njonken de selstraf fan twa jier easket it Iepenbier Ministearje ek noch in heal jier sel ûnder betingst.

De plofkreak soarge foar in ravaazje by de Poiesz-supermerk op it Verlaet op De Lemmer, dêr't de pinautomaat fan de Rabobank siet. De gevel fan it gebou wie folslein fernield. Sels de EOD, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, moast yn aksje komme om it gebou te ûndersykjen, mar sy fûnen net mear eksplosiven.

Dieders oppakt

Lange tiid hie de plysje gjin idee wêr't de dieders krekt úthongen. In tsjûge, dy't him yn septimber 2017 melde, kaam mei mear ynformaasje oer de dieders. Ien fan harren, in 22-jierrige Lemster, koe yn desimber fan dat jier oanhâlden wurde. Ferline simmer waard de 27-jierriger Urker oppakt, hielendal yn België.