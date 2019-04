Webshop mei museumstikken út kelder grut sukses: earste kolleksje útferkocht

It giet om guod dat yn de kelders fan de musea stie. Sa wie der in molkkantsje fan it Princessehof te keap, en koene je foar sa'n 190 euro sitte op in echte museumstoel út it Fries Museum. En dan is dat net in stoffige stoel dy't neat wurch is, seit inisjatyfnimmer Pels Rijken tsjin de NOS. "Nee, het zijn hele mooie spullen. Wat voor een museum niet interessant is, kan dat voor een consument zeker wel zijn."

It giet om in grut ferskaat oan saken, dy't yn priis fariearje fan 10 oant 675 euro. It djoerste stik út it Fries Museum is in âlde bakkerskar fan bakker A. Fokkema út Eastdongeradiel.

De winst fan de ferkeap is foar de sektor sels, sadat se wer nije keunst keapje kinne. De stikken binne te finen op de webside museumdepotshop.nl.