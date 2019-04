HEA! Tom, de stedsnomade fan Ljouwert

Tom is de stedsnomade fan Ljouwert. Hy libbet foar it grutste part op strjitte, mar is net dakleas. Hy hat in útkearinkje en ferkeapet op strjitte ynkleurde mandala's om wat ekstra's te fertsjinnen. Tom fynt de wrâld net altyd earlik, mar fielt him op dit stuit gelokkiger as ea. Hy genietet fan it libben, de frijheid en de middels dy't dêr foar him steefêst byhearre.