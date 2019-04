Sjinkie Knegt stiet op dielnimmerslist bysûndere reedrydwedstriid

It is foar it earst dat sa'n wedstriid tusken langebaanreedriders en shorttrackers riden wurde sil. It spektakel liket yn opset op in keirinwedstriid, sa't wy dat kenne by it baanhurdfytsen.

Sân reedriders hawwe al tasein dat se meidogge. Njonken Sjinkie Knegt binne dat de shorttrackers Suzanne Schulting, Arianna Fontana út Italië, de Britse Elise Christie en de langebaanreedriders Jorien ter Mors (earder shorttracker), Michel Mulder en de Belch Bart Swings.

Knegt moast it ôfrûne shorttrackseizoen oan him foarby gean litte, nei't er yn jannewaris swiere brânwûnen oprûn by it oanstekken fan de houtkachel.