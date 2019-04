Moardsaak Van Seggeren yn juny foar de rjochter

De saak tsjin de 34-jierrige widdo fan Van Seggeren wurdt tiisdei net ynhâldlik behannele. De frou wurdt fertocht fan de moard op har man Tjeerd van Seggeren yn july 2017. It lichem fan it 37-jierrige slachtoffer waard oantroffen yn in stik greide by De Westereen. It is noch hieltyd net dúdlik wat der krekt bard is. Der binne meardere senario's trochnaam en der binne meardere fertochten oanhâlden.

Yn jannewaris fan dit jier is in Dútske man oanhâlden, de eks-freon fan de widdo fan Van Seggeren. Dizze man is op 11 maart oerlevere oan de Nederlânske justysje. Trije dagen letter is hy wer frijlitten, om't út ûndersyk bliken die dat hy nei alle gedachten neat mei de gewelddiedige dea fan Van Seggeren te krijen hat.

Neffens offisier fan justysje Henk Mous is de Dútser noch wol fertochte. "Toch heb ik besloten om hem niet voor te geleiden. Er was een misverstand met het alibi dat hij had. En daar baalt hij van", sei Mous tiisdeitemoarn. Yn earste ynstânsje waard nammentlik tocht, dat de man net earlik west hie oer syn aliby. Ut syn ferklearring die lykwols bliken dat der in fersin wie.