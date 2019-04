Jong SC Cambuur giet thús hurd ûnderút tsjin NAC Breda

Yn de earste helte kamen de Ljouwerters op efterstân troch in goal fan Mo Aminu. Nei it skoft rûn de skoare fluch heech op troch doelpunten fan Julian Broeren, Skender Loshi (twa) en Paolo Fernandes Cantin (trije).

Troch it ferlies stiet Jong SC Cambuur op it sânde plak yn de ferliezerspûl. Takom moandei reizgje de Ljouwerters ôf nei Helmond foar it duel mei Jong VVV-Venlo/Helmond Sport.