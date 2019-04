Water Natuurlijk, PvdA en FNP bûtenspul yn advys nije bestjoer Wetterskip

Water Natuurlijk, PvdA en FNP komme net yn de plannen foar. Flak nei de ferkiezingen skoden dizze partijen Gerben Gerbrandy fan de FNP nei foaren as ynformateur. Dy move waard Water Natuurlijk, PvdA en FNP net yn dank ôfnaam troch de oare partijen.

It sels nei foaren skowen fan in ynformateur soarge foar in fertrouwensbreuk tusken de beëage koälysjepartijen en Water Natuurlijk. Dy partijen sjogge net genôch romte om gear te wurkjen mei de partij fan listlûker Tieneke Clevering. Uteinlik waard Galema fan CDA de echte ynformateur. Syn útstel is in advys.

'Wetterskipsfûns'

Wetterskip Fryslân wurdt neffens Galema belêst mei in soad nije taken. Taken dêr't it wetterskip eins gjin jild foar hat. Foar dy nije rol en taak op it mêd fan bygelyks klimaatadaptaasje soe der eins in 'Wetterskipsfûns' komme moatte, seit Galema. Boppedat komt der, as it oan Galema leit, in deistich bestjoer fan fjouwer profesjonele bestjoerders.