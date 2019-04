Wêrom't grutte kontenerskippen sa ticht lâns de Waadeilannen farre

Albert de Hoop , âld-boargemaster fan It Amelân, warskôget al jierren foar de risiko's fan kontenerferfier boppe de Waadeilannen. Neffens De Hoop soe it sjoen de omstannichheden yn de rampnacht logysker west hawwe dat de MSC Zoe in fierder lizzende fargeul keazen hie.

Dy geul is djipper en is fierder fan de bewenne wrâld. Utsein de bekende perokside kinne der neffens De Hoop ek bygelyks partijen ferve oan board west ha, dy't net op de laadbrieven steane en no dus laadbrieven ticht by de eilannen yn see telâne kommen binne.

Wat him ek steurt, is dat der foar de fargeul net fier fan de Waadeilannen noch hieltyd gjin ferkearsbegeliedingssysteem ynfierd is. "Het is daar filevaren. Het is onbegrijpelijk dat daar geen enkele vorm van begeleiding van de schepen is. Vergelijk dat maar met het verkeer of de luchtvaart."

De Hoop wie jierrenlang foarsitter fan de organisaasje fan kustgemeenten KIMO. En dy organisaasje hat jier út jier yn by de regearingen yn Noard-Europa oantrune op de ynfiering fan it ferkearsbegeliedingssysteem Vessel Traffic Management and Advice (VTMA). "Maar er gebeurt niets op dit gebied, omdat de betrokken landen niet tot afspraken kunnen komen. Terwijl het toch simpel is in te voeren en het de veiligheid zeer ten goede komt."