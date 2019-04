Tafersjoch op grutte kontenerskippen sjit tekoart

Sjorren en twistlocks

Neffens ferskillende boarnen lit it tafersjoch op it laden en lossen fan de grutste kontenerskippen op de wrâld slim te winskjen oer. Ut in mânsk rapport fan it Amerikaanske Department of Commerce docht bliken dat yn sa'n 20 persint fan de gefallen it ferlies fan konteners te witen is oan net goed sjorjen. Konteners binne dan dus net stevich genôch fêstsjorre oan it skip en oan inoar.

Dêrby lit de kwaliteit fan saneamde twistlocks nochal ris te winskjen oer. De opsteapele konteners wurde fan de sechsde rige ôf net sjorre mei stangen, mar allinne fêstset mei twistlocks; in soarte fan hoekizers fan getten izer. Se kinne brekke as der swiere krêften op útoefene wurde, lykas by de ramp mei de MSC Zoe bliken dien hat.

De kwaliteit fan de twistlocks wikselet. Ek wurde oer de wrâld ferskillende soarten brûkt. It binne by it beladen de swakste skeakels, hearre wy fan in soad belutsenen. Probleem is ek dat út feilichheidsoerwagingen havenwurkers of sjorders net op de boppeste rigen konteners komme meie. Dat makket it checken fan de twistlocks op de heechste rigen hiel lestich.

Ynhâld fan de konteners

De ynhâld fan de konteners is faak sa goed as ûnbekend. Yn in soad gefallen wykt it ek ôf fan it yn foar opjûne gewicht fan in kontener fan de werklikheid. Niek Stam fan FNV Havens: "It giet echt net om in pear kilo mear as opjûn. Dat wykt soms tonnen ôf."

Troch dit ferskil komme swierdere konteners soms heech op in steapel te stean. Ferkeard beladen kontenerskippen binne ekstra kwetsber by min waar, ekstreme weachslach of oar ûnheil, docht bliken út it Amerikaanske ûndersyk. "As it gewicht net goed ferdield is, kinne konteners skowe en losreitsje. Dan komme der enoarme krêften frij."