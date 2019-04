Sikkes-van den Berg fertrout derop dat PvdA GrienLinks net loslitte sil

Polityk lieder Matthijs Sikkes-van den Berg, te gast yn It Polytburo, is ûntefreden dat er yn de petearen no al oan de kant set is. "Dat fielt hiel ferfelend, omdat ik graach útlizze wol oan de achterban wêrom't dit is, mar ik wit it net. Ik ha it wol frege oan Van der Molen, mar it komt der op del: hoe komme wy it fluchst oan 22 sitten."

Fersnippere lânskip

De kar is no om mei de fiif grutste partijen troch te praten, om dan in kolleezje fan fjouwer út de fiif grutste partijen te foarmjen. Sikkes-van den Berg fynt dat spitich. "Wy ha in hiel fersnippere lânskip, mei in soad lytsere partijen yn de gemeente, yn de provinsje en yn de stêden en doarpen. Ik fyn datst dat werom sjen moatst yn de koälysje."

Foar de ferkiezingen waard al sein dat de PvdA en GrienLinks inoar beethâlde soenen, ek nei de ferkiezingen en no sit GrienLinks der net by oan tafel en PvdA wol. Dochs hat Sikkes-van den Berg der fertrouwen yn dat de PvdA 'syn' GrienLinks net loslitte sil yn de ûnderhannelingen.