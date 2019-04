Tony Van den Bosch hâldt per direkt op by Aris

De Ljouwerter basketballers litte witte it jammer te finen dat Van den Bosch fuort giet, mar seit te begripen dat it in drege kar wie. Assistent-coach Anne van Dijk sil it foarearst oernimme. It bestjoer wol sa gau as mooglik in nije trainer oanstelle.

It foartidige fuortgean komt ûngeunstich momint foar de Ljouwerters, om't de kompetysje noch net dien is. It is noch net wis oft Aris de play-offs helje sil.