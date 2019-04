Wedstriid fan de Wike: alles of neat foar sealfuotbalsters Drachtster Boys

Drachtster Boys hat it heljen fan de play-offs om de lânstitel net mear yn eigen hân. De Drachtsters moatte sels winne fan Os Lusitanos en dêrnjonken moatte se hoopje dat nûmer fjouwer Drs. Vijfje in misstap makket yn de útwedstriid tsjin nûmer seis Team Alkmaar/Sportstars. Dan is pleatsing foar de play-offs in feit.

"Mar eins hat Drachtster Boys ek noch gelok", fertelt sportferslachjouwer Andor Faber. "Want trochdat Hovocubo tuskentiids út de earedifyzje stapt is, is de konkurrinsje punten kwyt rekke en Drachtster Boys net. Dy hawwe nammentlik dêrfan ferlern en rekken dus neat kwyt. Oars wiene de play-offs sawiesa al ûnhelber."

De wedstriid tusken Drachtster Boys en Os Lusitanos is freedtejûn live te folgjen yn in ekstra sportprogramma op de radio, mei dêryn ek in ferslach fan SC Cambuur tsjin Jong FC Utrecht. Sneon is der boppedat in gearfetting te sjen by Omrop Fryslân.