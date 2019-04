GrienLinks Opsterlân makket him soargen oer pgb-regeling

Ut in enkête docht bliken dat hast elkenien tefreden is oer it prinsipe fan de pgb-regeling: minsken dy't soarch nedich ha, krije in budzjet dêr't se sels de soarch foar ynkeapje kinne. Dy frijheid om sels in soarchferliener te kiezen wurdt bot wurdearre. De gemeente bepaalt it taryf dat minsken krije, mar dy tariven binne yn in soad gemeenten net heech genôch.

GrienLinks yn Opsterlân wol no witte hoefolle minsken yn Opsterlân in pgb krije. En de partij wol ek dat de gemeente útsiket oft it probleem ek yn Opsterlân spilet en sa ja, wat boargemaster en wethâlders dêr oan dwaan wolle.