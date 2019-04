HEA! Mei sike bear nei de dokter

In sike bear of in aap mei in brutsen poat. Op de knuffelpoly fan sikehûs MCL yn Ljouwert helpe dokters yn oplieding alle knuffelbisten der wer boppe-op. De bern fan ibs 't Pompeblêd fan De Westereen mochten mei harren knuffels delkomme. Sa ûnderfine se hoe't it giet yn in sikehûs, en tagelyk leare de ko-assistinten dêr ek wer fan.