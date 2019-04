Mienskiplik sinnepanielprojekt úteinset yn Makkingea en omkriten

It giet om ynwenners fan Makkingea, Nijeberkeap, Elsloo, Langedike, Easterwâlde en Donkerbroek. As se in oandiel keapje, krije se as tsjinprestaasje de enerzjybelesting dy't se op har eigen stroomferbrûk betelje, werom. Dizze konstruksje wurdt ek wol de Postcoderoos-regeling neamd, in regeling fan de belestingtsjinst.

It is foaral ynteressant foar bewenners fan in hierwenning of fan in histoaryske wenning, dy't sels gjin sinnepanielen pleatse kinne.