VVD T'diel kin net kieze: wurdt it de eigen sparpot of de regiodeal?

"Hoe reageert u als toezichthouder als er financiële verplichtingen van dergelijke omvang worden aangegaan door een gemeente, die bij u onder repressief toezicht staat?", freget de partij yn in iepen brief oan it provinsjebestjoer.

Faze twa fan de regiodeal giet nei it gebiet Noardeast-Fryslân. De gemeente Tytsjerksteradiel heart dêr by. As se meidwaan wolle, dan kostet dat seis jier lang 257.000 euro yn it jier. Dat past neffens de VVD net yn de plannen om it sparpotsje wer op oarder te krijen. Boppedat fynt de partij dat de plannen fan de regiodeal net hiel ambysjeus binne.