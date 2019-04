Op 'e nij gjin ûntheffing foar útbrieden ljipaaien

As in folsleine ferrassing kaam it brief fan de provinsje mei dêryn de 'nee' net. Willem Bogtstra: "Wy hiene it wol in bytsje ferwachte, mar 'wie niet waagt, die niet wint'. Dêrom ha wy it dit jier offisjeel oanpakt. Wy ha alle papieren ynfuld dy't by in offisjele oanfraach hearre. Mar it die al gau bliken dat de kâns op sukses nul wie. Wy binne útnoege by deputearre Johannes Kramer. Tegearre ha Age en ik dêr west, mar it antwurd wie nee. Wêrom't se dan wol dy ynfulformulieren hawwe, dat snap ik dan wier net."

Kânsleaze aaien

Dochs slút Bogtstra net út dat er takom jier op 'e nij in ûntheffing oanfreget. Der moat wat barre, fynt er. "As wy sjogge hoe rap de stân fan de ljippen achterút giet, dan moatte wy wat dwaan. Mar de provinsje ûntkent dat der kânsleaze aaien binne. Dat binne aaien dêr't wy hast mei sekerheid fan sizze kinne: dy komme net út. Bygelyks omdat de boer in soad op it lân oan it wurk is. Boeren binne hielendal net 'onwelwillend', mar se moatte harren wurk wol dwaan fansels."