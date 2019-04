Plysje rôlet mear himpkwekerijen op yn Noard-Nederlân

Yn alle oare dielen fan it lân rôle de plysje just minder himpkwekerijen op. Dat Noard-Nederlân in útsûndering is, hat der mooglik mei te krijen dat hjir in spesjaal himpteam is. "Dat is een centraal gestuurd team", fertelt plysjewurdfierder Paul Heidanus. "Alle tips komen daar binnen. Daardoor kunnen we effectief werken. Daarnaast hebben we een zogeheten 'veegactie' gedaan. Daarbij zijn we 110 tips nagegaan en hebben we uiteindelijk 14 kwekerijen opgerold."

Net per se mear kwekerijen

Dat de plysje mear kwekerijen ûntmantele hat, wol neffens Heidanus net per se sizze dat der ek mear kwekerijen binne of wiene. "Wat je niet ziet, weten we niet. De opgerolde kwekerijen zijn niet alle kwekerijen."

De plysje sjocht yn alle gefallen gjin ferskowing fan de kriminaliteit. "Het gros van de verdachten komt uit Noord-Nederland. Een enkeling komt uit het zuiden, uit de Randstad of een ander deel van Nederland. Maar het grootste deel van de verdachten is lokaal."