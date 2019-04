Boat nei It Amelân rint skea op nei't it oan de grûn rûn

De Fostaborg, de boat foar de sneltsjinsten tusken Holwert en It Amelân, hat skea oprûn nei't it skip oan de grûn rûn. Súdlik fan Nes kaam de boat op in ûndjipte telâne yn de Waadsee. Op dat plak heart in geul te lizzen, neffens Rykswettersteat.