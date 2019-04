Wietse Tolsma út Arum wie yn rampgebiet op Papoea: "Minsken binne slim traumatisearre"

Tolsma seach mei eigen eagen wat foar gefolgen de ramp hat op de minsken yn it gebiet. "Tûzenen minsken wiene op de flecht, der wie noch hielendal gjin help. It wie ien grutte gaos doe't ik op it fleanfjild fan Sentani oankaam", fertelt er. Sentani wie ek it epysk sintrum fan de ramp. Tolsma: "It is dêr no ien grutte keale flakte mei ynstoarte wenningen en omfallen beammen. De minsken binne no - trije wike nei de ramp - opfongen yn opfangkampen, mar doe't ik der wie, moast dat allegear noch opsetten wurde."