Abbingapark yn Ljouwert wurdt in buertcamping

It plan foar de buertcamping komt fan Esther Jansen en Sanne Kroezen, dy't tegearre it inisjatyf naam ha. "Je kunt een ontspannen vakantie hebben in je eigen park. Het is misschien een beetje raar, maar daardoor wel gezellig. Voor heel Leeuwarden is de camping open voor activiteiten. Het idee is dat buurtbewoners voor langere tijd met elkaar verbonden blijven. In heel veel buurten kennen mensen hun eigen buren niet eens."

Fakânsjegefoel

In oldtimer VW-buske sil de resepsje fan de camping wurde. Sa wurde de kosten sa leech mooglik hâlden. "Er zijn altijd mensen die om financiële redenen niet op vakantie kunnen. Dat is heel jammer. Vandaar dat we deze vakantie betalen, zodat iedereen dat vakantiegevoel kan ervaren."