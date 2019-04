4-jierrich famke yn Grou oanriden op fyts

De bestjoerder skrok fan de knal, mar koe it famke lykwols net sjen yn syn autospegels. Doe't er achterút ried om yn te parkearen, ried er mei de auto oer de fyts fan it famke hinne. It 4-jierrige slachtoffer is nei it sikehûs brocht foar kontrôle, mar mocht sneintemiddei wer nei hûs.