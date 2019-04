Nije kampanje 'Geland' moat Noardeast-Fryslân better op toeristyske kaart sette

Neffens de stichting Regio Marketing Toerisme, dy't 400 ûndernimmers fertsjinwurdiget, hat Noardeast-Fryslân alles dêr't in toerist om freget: in histoaryske stêd, De Fryske Wâlden en it Waadgebiet. De stichting is yn 2014 oprjochte om de toeristyske sektor op ien line te krijen. No't dat slagge is, is it tiid foar in folgjende stap: de regio noch better nei bûten bringe.

Populêre flachjes

De plannen foar de nije kampanje wurde moandeitejûn fierder taljochte. Ien ûnderdiel fan de kampanje is al wol nei bûten kaam. Rûnom yn it gebiet binne flachjes ophong mei de tekst 'Geland'. Dy flachjes binne yn elts gefal hiel populêr: de measten binne stellen.