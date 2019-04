Trije suskes allinne de hongerwinter troch: it ferhaal fan Roos Derks

"Ik zie mijzelf nog liggen, in de sneeuw", seit Roos. "We waren op hongertocht op zoek naar eten. Uitgeput vielen we in slaap. Dat zalige gevoel, dat zal ik nooit vergeten." De oare dei wurdt se wer wekker, yn de hurde realiteit fan oarloch, it gemis fan heit en mem en it deistige ferlet fan iten en drinken.

Yn it ferset

Roos wurdt mei har suskes Magda en Clara grut yn in kommunistyk gesin yn Rotterdam. Har heit Hendrik Bazuijnen giet nei it útbrekken fan de oarloch yn it ferset en regelt it drukken en fersprieden fan de kommunistyske fersetskrante De Waarheid. Yn 1941 wurdt hy oppakt, midden yn de nacht. Roos: "Daar weet ik niks meer van. 's Ochtends was hij gewoon weg. Mijn moeder zei: 'De moffen hebben je vader meegenomen'. Dat was het, meer niet. Mijn moeder praatte er verder niet meer over."

Hendrik Bazuijnen wurdt earst nei kamp Schoorl en dêrnei nei it Dútske konsintraasjekamp Neuengamme brocht. Roos sil har heit, mei wa't se in sterke bân hat, nea mear sjen. De famylje wurdt troch de Wehrmacht op de hichte brocht fan syn ferstjerren.