Steuring Dokterswacht Fryslân wer foarby: it gewoane nûmer kin wer belle wurde

De telefoansteuring by de Dokterswacht Fryslân is wer foarby. De Dokterswacht meldt dat it gewoane nûmer fan moandeitemoarn wer yn gebrûk is: 0900 112 7 112. As gefolch fan de steuring wie de dokterswacht fan snein ôf allinnich berikber fia in spesjaal kalamiteitennûmer. Minsken dy't it sintrale nûmer bellen, krigen gjin gehoar.